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9 минут назад

В США высказались о поставках оружия Тайваню

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Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Вашингтон должен продолжать продажи оружия Тайваню. Об этом сообщает РИА Новости.

В США высказались о поставках оружия Тайваню
Фото: Lenta.ruLenta.ru

После встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь политик заявил, что поставки оружия должны осуществляться вовремя.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон уведомил руководство Китая о неуместности эскалации из-за визита главы администрации Тайваня в Соединенные Штаты.

5 апреля Китай приступил к патрулированию в двух районах Тайваньского пролива перед встречей Маккарти с главой администрации острова Цай Инвэнь.

В сентябре 2022 года Китай обозначил обязательное условие установления устойчивого мира в Тайваньском проливе. Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, это станет возможным только после воссоединения острова с Китаем.

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