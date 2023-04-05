В США назвали максимальное наказание, которое грозит Трампу

Максимально возможное наказание, которому могут подвергнуть бывшего президента США Дональда Трампа по совокупности предъявленных ему прокуратурой Нью-Йорка обвинений, составляет 136 лет в тюрьме. Такие подсчеты сделал телеканал Fox News, пишет РИА Новости.

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«Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы», — говорится в сообщении. Телеканал уточнил, что фактический приговор, если он все-таки будет вынесен, окажется гораздо мягче, чем если бы Трампа осудили по любому или по всем пунктам обвинения.

Fox News информирует, что фальсификация деловых документов, в которых обвиняют экс-президента США, считается проступком в соответствии с законодательством Нью-Йорка. Но если фальсификация была проведена с целью сокрыть другое преступление, она возводится до ранга преступления с максимальным приговором в четыре года.