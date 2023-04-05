Трамп заявил, что выдвижение обвинений обошлось Нью-Йорку в $200 млн

Для выдвижения обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа Нью-Йорк потратил около $200 млн. При этом предметом обвинения являются $130 тыс. Об этом сообщил Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

Он рассказал, что окружной прокурор Элвин Брэгг перекрыл Нью-Йорк и привлек для этого дела 38 тыс. полицейских.

«Расходы на это из городского бюджета составят $200 млн из-за полностью соответствующего закону соглашения о неразглашении на $130 тыс.», — подчеркнул Трамп.

Издание напоминает, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс. за неразглашение информации о связи с Трампом во время его избирательной кампании 2016 года. Прокуратура Нью-Йорка пытается доказать, что экс-президент США компенсировал эту сумму за счет средств Trump Organization.

Дональд Трамп заверил, что не занимался инкриминируемыми ему прокуратурой нарушениями закона, в том числе фальсификацией документов. Он рассказал, что слушания по этому делу для многих оказались шокирующими, так как никаких конкретных доказательств в суде представлено не было.