Трамп назвал прошедшие по его обвинению слушания шокирующими
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прошедшие по его обвинению слушания были шокирующими.
«Слушание было шокирующим для многих, и не было «сюрпризов», следовательно, доказательств нет. Ничего противозаконного сделано не было», — приводит РИА Новости слова Трампа в соцсети Truth Social.
Он сообщил, что прибыл во Флориду и намерен сделать заявление в 20:15 по восточному времени (03:15 мск).
4 апреля Трамп заявил в суде Нью-Йорка, что не считает себя виновным по 34 пунктам обвинения.