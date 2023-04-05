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Трамп назвал прошедшие по его обвинению слушания шокирующими

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прошедшие по его обвинению слушания были шокирующими.

Трамп назвал прошедшие по его обвинению слушания шокирующими
© ТАСС

«Слушание было шокирующим для многих, и не было «сюрпризов», следовательно, доказательств нет. Ничего противозаконного сделано не было», — приводит РИА Новости слова Трампа в соцсети Truth Social.

Он сообщил, что прибыл во Флориду и намерен сделать заявление в 20:15 по восточному времени (03:15 мск).

4 апреля Трамп заявил в суде Нью-Йорка, что не считает себя виновным по 34 пунктам обвинения.

Он покинул зал суда без комментариев.

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