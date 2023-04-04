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42 минуты назад

Трамп потребовал перенести слушания из Манхэттена на Статен-Айленд

Российская Газета

Всего за несколько часов до исторического обвинения экс-президент США Дональд Трамп потребовал перенести судебное разбирательство подальше от "несправедливого" Манхэттена в более дружественный к республиканцам Статен-Айленд.

Бывший президент обрушился на судью утром перед слушаниями по делу о выплате денег "за молчание" порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года. В своей социальной сети Truth Social он заявил, что судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан и вся его семья "известные ненавистники Трампа", дочь судьи работает на вице-президента Камалу Харрис.

Недавно Мерчан приговорил близкое доверенное лицо Трампа Аллена Вайссельберга к тюремному заключению, председательствовал на процессе по делу о налоговых махинациях Trump Organization и курировал уголовное дело бывшего советника Стива Бэннона о мошенничестве. Трамп обвиняет Мерчана в предвзятости и охоте на ведьм.

Дональд Трамп хочет перенести рассмотрение в суд в Статен-Айленде и считает, что новое место будет "очень справедливым и безопасным".

Суд отказал СМИ в трансляции с заседания с участием Трампа

Напомним, бывшему американскому лидеру инкриминируют, что в разгар президентской кампании 2016 года он якобы заплатил крупную сумму порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их прошлом романе. Трамп подчеркнул, что прокуратура Манхэттена, преследуя его, попросту отрабатывает политический заказ. Таким образом миллиардера пытаются отстранить от очередных выборов президента.

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