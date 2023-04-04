Всего за несколько часов до исторического обвинения экс-президент США Дональд Трамп потребовал перенести судебное разбирательство подальше от "несправедливого" Манхэттена в более дружественный к республиканцам Статен-Айленд.

Бывший президент обрушился на судью утром перед слушаниями по делу о выплате денег "за молчание" порноактрисе Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года. В своей социальной сети Truth Social он заявил, что судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан и вся его семья "известные ненавистники Трампа", дочь судьи работает на вице-президента Камалу Харрис.

Недавно Мерчан приговорил близкое доверенное лицо Трампа Аллена Вайссельберга к тюремному заключению, председательствовал на процессе по делу о налоговых махинациях Trump Organization и курировал уголовное дело бывшего советника Стива Бэннона о мошенничестве. Трамп обвиняет Мерчана в предвзятости и охоте на ведьм.

Дональд Трамп хочет перенести рассмотрение в суд в Статен-Айленде и считает, что новое место будет "очень справедливым и безопасным".