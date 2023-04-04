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44 минуты назад

Столтенберг: пятая статья НАТО с 4 апреля распространяется на Финляндию

RT на русском

Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что пятая статья НАТО с 4 апреля распространяется на Финляндию.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте НАТО.

По его словам, Финляндия с 4 апреля участвует в принятии всех решений НАТО. Он уточнил, что Хельсинки теперь будет участвовать во всех структурах альянса и во всех заседаниях.

«Но самое главное, что гарантии безопасности, пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, с сегодняшнего дня также распространяется на Финляндию», — отметил Столтенберг.

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Ранее финский министр иностранных дел Пекка Хаависто передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену документ о присоединении страны к НАТО. Таким образом, Финляндия официально стала 31-м членом организации.

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