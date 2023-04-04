Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте НАТО.

По его словам, Финляндия с 4 апреля участвует в принятии всех решений НАТО. Он уточнил, что Хельсинки теперь будет участвовать во всех структурах альянса и во всех заседаниях.