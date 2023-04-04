Планировавшего теракты в Гродно россиянина задержали в Белоруссии

Россиянин и белорус, которые под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали совершить теракты в Гродно, были задержаны. Об этом проинформировал государственный белорусский телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ).

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В сообщении говорится, что вербовал агентов и «всем руководил» сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум. Подчеркивается, что целями задержанных были несколько объектов, среди которых Генконсульство России в Гродно.

В эфир телеканала также вышел сюжет о задержании группы, которую украинские спецслужбы готовили к совершению терактов. Отмечается, что одним из задержанных является россиянин Алексей Куликов. По данным ОНТ, он «сбежал из России год назад от призыва».

В организации побега из страны Куликова принимал участие гражданин РФ Даниил Кринари (Ковалевский). В прошлом году ему было дано задание от украинской разведки создать в Белоруссии агентурную сеть, утверждается в материале.