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57 минут назад

Планировавшего теракты в Гродно гражданина РФ задержали в Белоруссии

Лера Букина

Россиянин и белорус, которые под руководством сотрудника спецслужб Украины планировали совершить теракты в Гродно, были задержаны. Об этом проинформировал государственный белорусский телеканал ОНТ со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ).

Планировавшего теракты в Гродно россиянина задержали в Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

В сообщении говорится, что вербовал агентов и «всем руководил» сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Вячеслав Розум. Подчеркивается, что целями задержанных были несколько объектов, среди которых Генконсульство России в Гродно.

В эфир телеканала также вышел сюжет о задержании группы, которую украинские спецслужбы готовили к совершению терактов. Отмечается, что одним из задержанных является россиянин Алексей Куликов. По данным ОНТ, он «сбежал из России год назад от призыва».

В организации побега из страны Куликова принимал участие гражданин РФ Даниил Кринари (Ковалевский). В прошлом году ему было дано задание от украинской разведки создать в Белоруссии агентурную сеть, утверждается в материале.

Позднее Кринари был задержан в Гродно по запросу ФСБ и экстрадирован в РФ. Сообщается, что он завербовать Куликова и белоруса Вадима Паценко до своей экстрадиции.

В мире,Алексей Куликов,ФСБ,
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