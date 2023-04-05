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44 минуты назад

Байден посетит Великобританию и Ирландию с 11 по 14 апреля

ТАССиещё 11

Президент США Джо Байден совершит визит в Великобританию и Ирландию с 11 по 14 апреля. Об этом в среду сообщила пресс-служба Белого дома.

Байден в апреле посетит Великобританию и Ирландию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Президент Джозеф Р. Байден-младший посетит Великобританию и Ирландию с 11 по 14 апреля", - указано в сообщении.

Белый дом отмечает, что 11 апреля глава государства отправится в Белфаст, столицу Северной Ирландии, "чтобы отметить огромный прогресс, достигнутый с момента подписания белфастского мирного соглашения 25 лет назад, и подчеркнуть готовность Соединенных Штатов поддержать огромный экономический потенциал Северной Ирландии". На следующий день Байден направится в Ирландию, где обсудит тесное сотрудничество двух стран по всему спектру глобальных проблем, а также примет участие в мероприятиях в Дублине, графствах Лаут и Мейо. В Вашингтон американский лидер вернется 14 апреля.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Байден принял приглашение британского премьера Риши Сунака посетить с визитом Северную Ирландию по случаю 25-летия со дня подписания белфастского мирного соглашения.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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