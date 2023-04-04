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1 час назад

Взрывы в Одессе: главное

Мария Иванова

В ночь на вторник, 4 апреля, в Одессе произошла серия взрывов. «Рамблер» собрал подробности.

Взрывы в Одессе: главное
Фото: UnsplashUnsplash

Без воздушной тревоги

Суспільне сообщает, что воздушную тревогу в Одессе объявили лишь спустя пят минут после взрывов, местные жители не были предупреждены заранее.

Атака беспилотниками

В ВСУ утверждают, что Одесса была атакована с южного направления иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131, сообщает «РБК-Украина». Всего было зафиксировано около 17 пусков дронов.

Ущерб

Глава одесской районной администрации Юрий Крук рассказал, что в результате работы украинских подразделений ПВО есть ущерб, какой именно — он не уточнил.

Суспільне уточняет, что после взрывов в одном из районов Одессы начался пожар.

Спикер украинского оперативного командования «Юг» Владислав Назаров заявил, что есть попадание по одному из предприятий региона, повлекшее за собой пожар, отмечает издание. Пожар до утра тушили спасатели.

Спикер одесской областной администрации Сергей Братчук призвал жителей региона не фотографировать и не рассказывать в соцсетях о последствиях атаки.

10 октября 2022 года, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.

Украинские власти периодически сообщают о разрушении объектов критической инфраструктуры. В стране происходят массовые отключения электроэнергии.

В мире,Сергей Братчук,Владислав Назаров,ФСБ,Горячая новость,
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