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15 минут назад

Трамп раскрыл количество обвинений против него

Lenta.ru

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, какое число обвинений выдвинет против него суд в Нью-Йорке. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп раскрыл количество обвинений против него
Фото: ТАССТАСС

Трамп обвинил прокурора Элвина Брэгга, ведущего дело, в утечке информации. Он заявил, что суд в Нью-Йорке предъявит ему обвинения по 33 пунктам.

«Окружной прокурор Элвин Брэгг допустил утечку информации о 33 пунктах обвинения. Нет никаких сюрпризов или изменений в тех данных, которые он предал гласности», — отметил экс-президент США.

Ранее Трамп прибыл в Нью-Йорк накануне суда. Он остановился в принадлежащем ему небоскребе Trump Tower на Манхэттене. Экс-президент США прилетел в Нью-Йорк из штата Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго.

Бывшего американского президента могут обвинить в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. По версии следствия, в 2016 году Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом. Эти средства незаконно компенсировались из предвыборного фонда.

Бывший президент США Трамп заявит в суде о невиновности

В мире,Элвин Брэгг,Дональд Трамп,
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