Трамп раскрыл количество обвинений против него

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, какое число обвинений выдвинет против него суд в Нью-Йорке. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

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Трамп обвинил прокурора Элвина Брэгга, ведущего дело, в утечке информации. Он заявил, что суд в Нью-Йорке предъявит ему обвинения по 33 пунктам.

«Окружной прокурор Элвин Брэгг допустил утечку информации о 33 пунктах обвинения. Нет никаких сюрпризов или изменений в тех данных, которые он предал гласности», — отметил экс-президент США.

Ранее Трамп прибыл в Нью-Йорк накануне суда. Он остановился в принадлежащем ему небоскребе Trump Tower на Манхэттене. Экс-президент США прилетел в Нью-Йорк из штата Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго.