После взрывов в Одессе возник пожар

Пожар возник на месте взрыва в Одессе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание "Общественное. Новости".

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Пока нет информации, в каком районе города произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что в Одессе прозвучало несколько взрывов. Только после этого в Одесской области объявили воздушную тревогу. С 10 октября российские войска наносят ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.