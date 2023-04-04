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5 минут назад

После взрывов в Одессе возник пожар

Газета.Ruиещё 1

Пожар возник на месте взрыва в Одессе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание "Общественное. Новости".

После взрывов в Одессе возник пожар
Фото: ShutterstockShutterstock

Пока нет информации, в каком районе города произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что в Одессе прозвучало несколько взрывов. Только после этого в Одесской области объявили воздушную тревогу. С 10 октября российские войска наносят ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

С 24 февраля 2022 года на Украине проходит специальная военная операция. О ее начале заявил Путин в ответ на просьбу о помощи руководителей ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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