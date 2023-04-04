Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Чернигове выездное заседание ставки верховного главнокомандующего. При этом он подчеркнул, что двое генералов не смогли представить доклады лично, сделав это по защищенной связи.

«Доложили командующие направлений — на этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, из самых горячих участков фронта», — заявил Зеленский.

Он уточнил, что рассматривалась ситуация в Артемовске (украинское название - Бахмут), а также на авдеевском и марьинском направлениях.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что страна уже более года придерживается самостоятельной независимой позиции по ситуации на Украине и заверил, что сделает все возможное для того, чтобы так и было в дальнейшем. По его словам, он испытывает из-за этого гордость.