Бывший президент США Трамп заявит в суде о невиновности

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен во вторник, 4 апреля, заявить в суде Нью-Йорка о своей невиновности, рассказал его адвокат Джо Такопина. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, изучение готовящихся обвинений против политика потребует у юристов времени. Они должны понять, какие ходатайства будут подавать после получения всех материалов.

«Единственное, что мы ответим сразу же — это заявим о его невиновности», — подчеркнул он.

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений экс-лидеру по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.