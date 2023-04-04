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40 минут назад

Бывший президент США Трамп заявит в суде о невиновности

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Бывший американский президент Дональд Трамп намерен во вторник, 4 апреля, заявить в суде Нью-Йорка о своей невиновности, рассказал его адвокат Джо Такопина. Об этом пишет РИА Новости.

Бывший президент США Трамп заявит в суде о невиновности
Фото: ТАССТАСС

По его словам, изучение готовящихся обвинений против политика потребует у юристов времени. Они должны понять, какие ходатайства будут подавать после получения всех материалов.

«Единственное, что мы ответим сразу же — это заявим о его невиновности», — подчеркнул он.

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений экс-лидеру по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

Прокуратура Манхэттена обвиняет Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Его адвокат Сьюзен Нечелес сообщила, что Трамп добровольно явится в суд для предъявления обвинений 4 апреля.

В мире,Дональд Трамп,
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