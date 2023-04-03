$76.45+0.1482.39-0.75
31 минуту назад

В Молдове раскрыли подробности «кражи века»

Елена Прошина

Антикоррупционная прокуратура Молдовы объявила об аресте активов на сумму более чем в 60 миллионов долларов по делу, которое называют «кражей века». Об этом сообщает РИА «Новости».

В Молдове раскрыли подробности «кражи века»
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что среди изъятых активов имеется около 3 гектаров земли, а также другое имущество, которое может принадлежать связанной с «кражей века» компании.

Напомним, что в 2014 году выяснилось, что три крупнейших банка Молдовы вывели за пределы страны около 1 миллиарда долларов. Это вызвало коррупционный скандал, который получил название «кража века» и привёл к падению двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, а также к крупнейшим протестным акциям в стране. Как считает прокуратура, главным выгодополучателем дела стал бывший лидер Демократической партии и олигарх Владимир Плахотнюк.

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в попытках дестабилизировать Молдову.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Плахотнюк,Демократическая партия США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий