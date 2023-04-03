В Молдове раскрыли подробности «кражи века»

Антикоррупционная прокуратура Молдовы объявила об аресте активов на сумму более чем в 60 миллионов долларов по делу, которое называют «кражей века». Об этом сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что среди изъятых активов имеется около 3 гектаров земли, а также другое имущество, которое может принадлежать связанной с «кражей века» компании.

Напомним, что в 2014 году выяснилось, что три крупнейших банка Молдовы вывели за пределы страны около 1 миллиарда долларов. Это вызвало коррупционный скандал, который получил название «кража века» и привёл к падению двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, а также к крупнейшим протестным акциям в стране. Как считает прокуратура, главным выгодополучателем дела стал бывший лидер Демократической партии и олигарх Владимир Плахотнюк.