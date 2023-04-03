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1 час назад

В ООН выразили озабоченность по поводу взрыва в кафе в Петербурге

Илья Родин

ООН озабочена в связи с взрывом в петербургском кафе «Стрит-фуд бар №1», в результате которого был убит военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали свыше 30 человек, рассказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА «Новости».

Дюжаррик пояснил, что представители организации «с озабоченностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге».

Уточняется, что представитель генсека ООН отказался от дальнейших комментариев. В частности, он не посчитал необходимым ответить на вопрос журналистов об отношении организации к тому, что СК РФ квалифицировал взрыв как теракт.

Белый дом прокомментировал убийство военкора Татарского

Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, в заведении на Университетской набережной взорвалось СВУ. По подозрению в причастности к преступлению была задержана петербурженка Дарья Трепова.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств инцидента.

В мире,Видео,Владлен Татарский,Стефан Дюжаррик,Максим Фомин,Следственный комитет,ООН,
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