В ООН выразили озабоченность по поводу взрыва в кафе в Петербурге

ООН озабочена в связи с взрывом в петербургском кафе «Стрит-фуд бар №1», в результате которого был убит военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и пострадали свыше 30 человек, рассказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА «Новости».

Дюжаррик пояснил, что представители организации «с озабоченностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге».

Уточняется, что представитель генсека ООН отказался от дальнейших комментариев. В частности, он не посчитал необходимым ответить на вопрос журналистов об отношении организации к тому, что СК РФ квалифицировал взрыв как теракт.

Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, в заведении на Университетской набережной взорвалось СВУ. По подозрению в причастности к преступлению была задержана петербурженка Дарья Трепова.