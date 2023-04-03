Вступление Финляндии в НАТО: причины, ожидания, последствия

Турция ратифицировала заявку Финляндии на вступление в НАТО. Ожидается, что присоединение Финляндии к альянсу состоится уже завтра, 4 апреля. Что привело к решению финнов нарушить многолетний нейтралитет, и чем это грозит России, разбирался «Рамблер».
После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления скандинавских стран в НАТО выступила Турция. Но в результате переговоров стороны уладили спорные вопросы, и в прошлом году Швеция и Финляндия получили приглашение в НАТО. Большая часть государств-членов НАТО ратифицировала заявки летом 2022 года. Воздержались только Будапешт и Анкара.
Изначально подчеркивалось, что обе скандинавские страны должны присоединиться к альянсу одновременно. Однако ратификация Турцией их заявок затянулась. Анкара потребовала от Стокгольма прекратить поддержку курдских политических движений, которые Турция считает террористическими. А после акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности». В итоге власти Финляндии заявили, что заявку страны в НАТО могут рассмотреть отдельно от шведской, и она была одобрена как Венгрией, так и Турцией.
Резкое ухудшение отношений России и Финляндии началось после начала российской спецоперации на Украине.
«Политика Финляндии в отношении России всегда была прагматичной и отражала действия Кремля. И решение подать заявку на вступление в НАТО стало прямым ответом на действия России на Украине и вынудило Хельсинки сосредоточиться на национальной безопасности», - пояснил «Известиям» эксперт Финского института международных отношений Анри Ванханен.
При этом правительство Финляндии приняло решение не проводить референдум по вопросу вступления в Североатлантический альянс. Президент страны Саули Ниинистё, который изначально выступал за голосование, заявил в начале апреля 2022 года, что сейчас в этом нет необходимости.
По данным опроса газеты Helsingin Sanomat от 31 марта 2022 года, за членство в НАТО выступил 61% населения.
Из-за вступления Финляндии в НАТО ее отношения с Россией могут перейти из состояния «прохладной дружбы» в полноценную вражду и отразиться на финской экономике, заявил «Ленте.ру» независимый эксперт из Швеции и эксперт клуба «Валдай» Грегори Саймонс.
Саймонс отметил, что Финляндии придется столкнуться с тем, что Москва нарастит свое военное присутствие на общей границе и включит финские стратегические военные объекты в перечень потенциальных целей на случай конфликта с НАТО.
«Более того, не может быть никакой речи о выгодном экономическом сотрудничестве [между Россией и Финляндией] ни сейчас, ни в будущем», - уверен аналитик.
При этом издание «Царьград» обратило внимание на то, что финские вооруженные силы еще в 1990-х годах, по сути, перешли на стандарты НАТО. В 2008 году Финляндия присоединилась к Силам быстрого реагирования альянса, в 2017 году финны пополнили объединенные экспедиционные силы под началом Великобритании.
В свою очередь министр обороны Финляндии Антти Кайкконен выразил уверенность, что у России нет причин для беспокойства из-за вступления страны в Североатлантический альянс, так как это исключительно «оборонительное решение». Его слова приводит РИА Новости.
«Не исключено, что Россия как-то отреагирует на наше членство в НАТО в ближайшее время. Но я думаю, что у России нет причин для беспокойства, потому что, я хочу еще раз подчеркнуть, решение вступить в альянс продиктовано исключительно оборонительными соображениями», - подчеркнул Кайкконен.
В свою очередь глава МИД Пекка Хаависто также усомнился в том, что вступление Финляндии в НАТО вызовет резкую реакцию со стороны Москвы.
«Никакой драматической реакции в отношении Финляндии не наблюдается», - заявил он, подчеркнув при этом, что Финляндия продолжит «контролировать ситуацию в воздушном пространстве, на сухопутных и морских границах на предмет любых провокаций».
Эксперты ранее отмечали, что сейчас ситуация на российско-финской границе остается спокойной, однако после вступления страны в Североатлантический альянс неизбежна милитаризация региона.
Президент России Владимир Путин в 2022 году предупредил главу Финляндии, что отказ Хельсинки от нейтралитета станет для страны ошибкой. Он сообщил, что никаких угроз для безопасности республики не существует. При этом российский лидер констатировал, что вступление страны в НАТО может негативно сказаться на отношениях с Россией, которые «на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер».