Вступление Финляндии в НАТО: причины, ожидания, последствия

Турция ратифицировала заявку Финляндии на вступление в НАТО. Ожидается, что присоединение Финляндии к альянсу состоится уже завтра, 4 апреля. Что привело к решению финнов нарушить многолетний нейтралитет, и чем это грозит России, разбирался «Рамблер».

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления скандинавских стран в НАТО выступила Турция. Но в результате переговоров стороны уладили спорные вопросы, и в прошлом году Швеция и Финляндия получили приглашение в НАТО. Большая часть государств-членов НАТО ратифицировала заявки летом 2022 года. Воздержались только Будапешт и Анкара.

Изначально подчеркивалось, что обе скандинавские страны должны присоединиться к альянсу одновременно. Однако ратификация Турцией их заявок затянулась. Анкара потребовала от Стокгольма прекратить поддержку курдских политических движений, которые Турция считает террористическими. А после акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шведам не стоит ждать от Анкары «какой-либо благосклонности». В итоге власти Финляндии заявили, что заявку страны в НАТО могут рассмотреть отдельно от шведской, и она была одобрена как Венгрией, так и Турцией.

Причины вступления Финляндии в НАТО

Резкое ухудшение отношений России и Финляндии началось после начала российской спецоперации на Украине.

«Политика Финляндии в отношении России всегда была прагматичной и отражала действия Кремля. И решение подать заявку на вступление в НАТО стало прямым ответом на действия России на Украине и вынудило Хельсинки сосредоточиться на национальной безопасности», - пояснил «Известиям» эксперт Финского института международных отношений Анри Ванханен.

При этом правительство Финляндии приняло решение не проводить референдум по вопросу вступления в Североатлантический альянс. Президент страны Саули Ниинистё, который изначально выступал за голосование, заявил в начале апреля 2022 года, что сейчас в этом нет необходимости.

По данным опроса газеты Helsingin Sanomat от 31 марта 2022 года, за членство в НАТО выступил 61% населения.

Последствия вступления Финляндии в Североатлантический альянс

Из-за вступления Финляндии в НАТО ее отношения с Россией могут перейти из состояния «прохладной дружбы» в полноценную вражду и отразиться на финской экономике, заявил «Ленте.ру» независимый эксперт из Швеции и эксперт клуба «Валдай» Грегори Саймонс.

Саймонс отметил, что Финляндии придется столкнуться с тем, что Москва нарастит свое военное присутствие на общей границе и включит финские стратегические военные объекты в перечень потенциальных целей на случай конфликта с НАТО.

«Более того, не может быть никакой речи о выгодном экономическом сотрудничестве [между Россией и Финляндией] ни сейчас, ни в будущем», - уверен аналитик.

При этом издание «Царьград» обратило внимание на то, что финские вооруженные силы еще в 1990-х годах, по сути, перешли на стандарты НАТО. В 2008 году Финляндия присоединилась к Силам быстрого реагирования альянса, в 2017 году финны пополнили объединенные экспедиционные силы под началом Великобритании.

«Оборонительное решение»

В свою очередь министр обороны Финляндии Антти Кайкконен выразил уверенность, что у России нет причин для беспокойства из-за вступления страны в Североатлантический альянс, так как это исключительно «оборонительное решение». Его слова приводит РИА Новости.

«Не исключено, что Россия как-то отреагирует на наше членство в НАТО в ближайшее время. Но я думаю, что у России нет причин для беспокойства, потому что, я хочу еще раз подчеркнуть, решение вступить в альянс продиктовано исключительно оборонительными соображениями», - подчеркнул Кайкконен.

В свою очередь глава МИД Пекка Хаависто также усомнился в том, что вступление Финляндии в НАТО вызовет резкую реакцию со стороны Москвы.

«Никакой драматической реакции в отношении Финляндии не наблюдается», - заявил он, подчеркнув при этом, что Финляндия продолжит «контролировать ситуацию в воздушном пространстве, на сухопутных и морских границах на предмет любых провокаций».

Эксперты ранее отмечали, что сейчас ситуация на российско-финской границе остается спокойной, однако после вступления страны в Североатлантический альянс неизбежна милитаризация региона.