Днем 3 апреля в одном из корпусов Киево-Печерской лавры заперли монахов. Об этом сообщается в Telegram-канале «СПЖ - новости Православия».

По данным канала, монахов заперли люди, представившиеся сотрудниками заповедника.

«Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно», - подчеркивает канал.

«СПЖ - новости Православия» утверждает, что заперт оказался один из священников, не способный передвигаться, он почувствовал себя плохо и ему вызвали скорую.

До 2019 года Украинская православная церковь (УПЦ) на Украине признавалась единственной легитимной православной церковью. Осенью 2022-го Служба безопасности Украины устроила серию обысков в епархиях УПЦ, в том числе в Киево-Печерской лавре.

Сообщалось, что СБУ проводит в Лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и «диверсионно-разведывательные группы». Позже некоторым представителям духовенства УПЦ предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с Россией.

В начале 2023-го Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры, где проходят службы УПЦ, перешли в собственность государства.

Минкульт потребовал от УПЦ освободить монастырь до 29 марта, либо войти в состав «Православной церкви Украины» (ПЦУ, была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).