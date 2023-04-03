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Зеленский прокомментировал убийство военкора Татарского

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не думает» об убийстве российского военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает «Укринформ».

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ранее он состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине. На его Telegram-канал подписаны более 500 тысяч человек.

По последним данным, при взрыве пострадали 32 человека, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

В причастности к убийству заподозрили петербурженку Дарью Трепову - девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное Татарскому, и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. Ее задержали.

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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом. В СК заявили, что взрыв был спланирован украинскими спецслужбами.

«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране», — так прокомментировал убийство Зеленский.

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