Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Ранее он состоял в ополчении Донбасса, а после начала российской спецоперации начал писать о конфликте на Украине. На его Telegram-канал подписаны более 500 тысяч человек.

По последним данным, при взрыве пострадали 32 человека, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

В причастности к убийству заподозрили петербурженку Дарью Трепову - девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное Татарскому, и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. Ее задержали.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом. В СК заявили, что взрыв был спланирован украинскими спецслужбами.