Зеленский прокомментировал предстоящее контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Его слова приводит Telegram-канал Klymenko TIme.

«Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам», — сказал глава государства.

По его словам, ВСУ «готовятся быть сильными в бою».

При этом Зеленский отметил, что не будет вдаваться в конкретные детали контрнаступления, чтобы не дать возможность российской стороне к нему подготовиться.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия ведет подготовку к контрнаступлению. По его словам, европейским партнерам Киева следует усилить военную помощь помощь тяжелой техникой.

30 марта высокопоставленный представитель администрации США заявил, что НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для возможного контрнаступления.