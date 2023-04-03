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16 минут назад

Зеленский прокомментировал предстоящее контрнаступление ВСУ

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Его слова приводит Telegram-канал Klymenko TIme.

«Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам», — сказал глава государства.

По его словам, ВСУ «готовятся быть сильными в бою».

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При этом Зеленский отметил, что не будет вдаваться в конкретные детали контрнаступления, чтобы не дать возможность российской стороне к нему подготовиться.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия ведет подготовку к контрнаступлению. По его словам, европейским партнерам Киева следует усилить военную помощь помощь тяжелой техникой.

30 марта высокопоставленный представитель администрации США заявил, что НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для возможного контрнаступления.

31 марта заместитель главы МИД Украины и экс-посол в Германии Андрей Мельник заявил, что у Киева недостаточно танков, чтобы подготовить контрнаступление и добиться преимущества на поле боя.

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