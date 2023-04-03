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22 минуты назад

СМИ: Китай впервые за 60 лет изменил позицию по Курилам

Мария Иванова

Власти Китая впервые с 1964 года заявили о нейтралитете по вопросу принадлежности южной части Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Источники Kyodo, близкие к китайской стороне, заявили, что решение Китая изменить позицию по Курилам еще больше сближает Пекин и Москву.

В 1964 году лидер Китая Мао Цзэдун выразил поддержку Японии по Курилам, с тех пор эта тема Китаем не поднималась. Однако на встрече главы Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в марте 2023-го Си заявил, что Пекин «не будет занимать позицию ни одной из сторон», утверждают собеседники Kyodo.

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Агентство подчеркивает, что заявление Си «укрепляет уверенность России» и наносит вред переговорам Москвы и Токио.

Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды. Москва отвергает притязания Токио. В конце 2016 года РФ и Япония договорились о совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Президент России Владимир Путин предлагал Японии до конца 2018 года подписать мирный договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке Путина, на основании этого документа Россия и Япония «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

Однако в правительстве Японии заявили, что Токио придерживается прежней позиции и не будет заключать мирный договор до урегулирования территориального спора.

В 2022 году Япония присоединилась к санкциям, введенным против России на фоне украинского кризиса. Россия в ответ отказалась обсуждать мирный договор с Японией и продолжать совместную хозяйственную деятельность на Курилах. В МИД РФ объявили, что безвизовых поездок японцев на Курилы больше не будет.

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