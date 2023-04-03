Китай заявил о готовности укреплять связи с РФ и Индией

Китай выражает готовность развивать отношения с Россией, Индией и другими странами на фоне глубоких и сложных изменений на международной арене. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать новую Концепцию внешней политики РФ.

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"Китай, Россия и Индия являются крупными, влиятельными развивающимися странами. На фоне глубоких и сложных изменений на глобальном и региональном уровнях мы готовы укреплять связи с международным сообществом, включая Россию и Индию", - сказала Мао Нин.

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По ее словам, Пекин и Москва уверены в будущем развитии китайско-российских отношений. "В прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин совершил успешный государственный визит в Россию, в ходе которого главы двух государств наметили масштабный план развития китайско-российских отношений на следующем этапе и указали направления дальнейшего развития, - сказала Мао Нин. - В настоящее время обе стороны полностью реализуют ряд важных консенсусов, достигнутых главами двух государств, мы полны уверенности в будущем развитии китайско-российских отношений".

Мао Нин подчеркнула, что связи Пекина и Москвы основываются на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Взаимодействие КНР и РФ не нацелено ни на какую третью сторону и не подвержено стороннему влиянию, добавила она.