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45 минут назад

Китай заявил о готовности укреплять связи с РФ, Индией на фоне глубоких изменений в мире

ТАСС

Китай выражает готовность развивать отношения с Россией, Индией и другими странами на фоне глубоких и сложных изменений на международной арене. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать новую Концепцию внешней политики РФ.

Китай заявил о готовности укреплять связи с РФ и Индией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Китай, Россия и Индия являются крупными, влиятельными развивающимися странами. На фоне глубоких и сложных изменений на глобальном и региональном уровнях мы готовы укреплять связи с международным сообществом, включая Россию и Индию", - сказала Мао Нин.

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По ее словам, Пекин и Москва уверены в будущем развитии китайско-российских отношений. "В прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин совершил успешный государственный визит в Россию, в ходе которого главы двух государств наметили масштабный план развития китайско-российских отношений на следующем этапе и указали направления дальнейшего развития, - сказала Мао Нин. - В настоящее время обе стороны полностью реализуют ряд важных консенсусов, достигнутых главами двух государств, мы полны уверенности в будущем развитии китайско-российских отношений".

Мао Нин подчеркнула, что связи Пекина и Москвы основываются на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Взаимодействие КНР и РФ не нацелено ни на какую третью сторону и не подвержено стороннему влиянию, добавила она.

31 марта президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики РФ, в которой подчеркивается приоритетность развития отношений с Китаем и Индией. В частности, в документе говорится, что Россия нацелена на дальнейшее упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с КНР и уделяет приоритетное внимание развитию обоюдовыгодного сотрудничества во всех сферах, оказанию взаимопомощи и укреплению координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях как в Евразии, так и в других частях мира.

В мире,Политика,Мао Нин,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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