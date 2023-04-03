Зеленский собирается приехать в Польшу 5 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Польшу с официальным визитом 5 апреля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, в первую очередь Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой — визит проходит по его предложению.

Напомним, что ранее о планируемом приезде Зеленского рассказывал замглавы МИД Польши Павел Яблоньский. Он подчеркивал, что украинский президент поддерживает регулярные контакты с Дудой, который первым из мировых лидеров побывал в Киеве после начала российской спецоперации.