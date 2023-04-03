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46 минут назад

Зеленский собирается приехать в Польшу 5 апреля

Никита Бородкин

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Польшу с официальным визитом 5 апреля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

Зеленский собирается приехать в Польшу 5 апреля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в первую очередь Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой — визит проходит по его предложению.

Напомним, что ранее о планируемом приезде Зеленского рассказывал замглавы МИД Польши Павел Яблоньский. Он подчеркивал, что украинский президент поддерживает регулярные контакты с Дудой, который первым из мировых лидеров побывал в Киеве после начала российской спецоперации.

Пшидач ранее заявлял, что Варшава передала украинским войскам несколько истребителей МиГ-29. При этом он отметил, что Польша в любом случае собиралась в ближайшее время снимать с вооружение эти самолеты.

В мире,Павел Яблоньский,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,
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