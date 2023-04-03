Болтон назвал Трампа "раковой опухолью" для Республиканской партии

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что обвинение Дональда Трампа может в конечном итоге помочь бывшему президенту и стать «ракетным топливом», которое поможет ему добиться выдвижения от республиканцев. Об этом Болтон заявил в эфире канала CBS.
«Я не беспокоюсь о том, что Элвин Брэгг (окружной прокурор Манхэттена) причинит вред Дональду Трампу. Я беспокоюсь о том, что Элвин Брэгг принес пользу Дональду Трампу», — сказал Болтон .
По его мнению, если экс-главу США оправдают или дело закроют это станет «ракетным топливом» для выдвижения Трампа.
Болтон уверен, что, если Трампа не осудят, бывший президент будет утверждать, что он оправдан, и сможет использовать это в качестве оружия в своей предвыборной кампании.
Бывший советник президента США по национальной безопасности считает, что Трампу стоило бы сделать шаг в сторону и позволить другому кандидату «нести факел» от Республиканской партии в 2024 году. «Трамп — это раковая опухоль Республиканской партии», — добавил он.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после того, как 4 апреля ему предъявят обвинения в суде, он выступит с речью из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Также стало известно, что Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей конгресса США для того, чтобы ему оказали помощь в возможном судебном разбирательстве.
Суд присяжных обвиняет Трампа по 30 эпизодам, связанным с мошенничеством.