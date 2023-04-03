Токаев назначил нового главу МИД Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Мурата Нуртлеу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

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"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в документе.

47-летний Нуртлеу руководил администрацией президента Казахстана с января 2022 года. В разные годы работал первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности и заместителем руководителя администрации президента республики.