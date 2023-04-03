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26 минут назад

Токаев назначил нового главу МИД Казахстана

ТАССиещё 1

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Мурата Нуртлеу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

Токаев назначил нового главу МИД Казахстана
Фото: ТАССТАСС

"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в документе.

47-летний Нуртлеу руководил администрацией президента Казахстана с января 2022 года. В разные годы работал первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности и заместителем руководителя администрации президента республики.

В Казахстане 19 марта состоялись выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента. 29 марта Токаев подписал указ, поручив правительству исполнять обязанности до утверждения нового состава кабинета министров. 30 марта президент вновь назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана.

В мире,Алихан Смаилов,
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