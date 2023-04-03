Танцевавшего над молившейся у Киевской лавры доставили в больницу без признаков жизни

Мужчину, который издевался над молившейся женщиной у монастыря Киево-Печерской лавры, госпитализировали без признаков жизни. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в Украинской православной церкви (УПЦ).

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Накануне в Сети распространились кадры, где певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова на коленях молится у входа в лавру. Вокруг женщины собралась толпа провокаторов, которая танцевала и кривлялась вокруг нее под националистическую песню во время богослужения. После этого Ершова перестала выходить на связь.

— Одного из тех, кто танцевал вчера у лавры, сразу после танцев госпитализировали, признаков жизни при этом танцор не подавал. Об этом рассказали очевидцы, — приводит сообщение УПЦ РИА Новости.

30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.