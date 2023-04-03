$76.45+0.1482.39-0.75
14 минут назад

Джуканович проиграл на президентских выборах Черногории после более 30 лет у власти

Газета.Ru

Мило Джуканович проиграл на выборах президента Черногории после того, как пробыл у власти более трех десятков лет. По данным Центра мониторинга и исследований (CeMI), его соперник Яков Милатович набрал 60% голосов, а Джуканович — 40%.

Джуканович проиграл на президентских выборах Черногории после более 30 лет у власти
Фото: Stevo Vasiljevic/ReutersStevo Vasiljevic/Reuters

"Сегодняшняя ночь — ночь, которую мы ждали больше 30 лет",— приводит Reuters слова Милатовича. Джуканович признал свое поражение.

"Черногория сделала свой выбор", - сказал он сторонникам.

Милатович пришел в политику только три года назад, став министром экономики в правительстве Здравко Кривокапича.

Ранее Джуканович распустил парламент за три дня до президентских выборов.

В мире,Здравко Кривокапич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий