Джуканович проиграл на президентских выборах Черногории после более 30 лет у власти

Мило Джуканович проиграл на выборах президента Черногории после того, как пробыл у власти более трех десятков лет. По данным Центра мониторинга и исследований (CeMI), его соперник Яков Милатович набрал 60% голосов, а Джуканович — 40%.

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"Сегодняшняя ночь — ночь, которую мы ждали больше 30 лет",— приводит Reuters слова Милатовича. Джуканович признал свое поражение.

"Черногория сделала свой выбор", - сказал он сторонникам.

Милатович пришел в политику только три года назад, став министром экономики в правительстве Здравко Кривокапича.