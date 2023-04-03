Джуканович проиграл на президентских выборах Черногории после более 30 лет у власти

Мило Джуканович проиграл на выборах президента Черногории после того, как пробыл у власти более трех десятков лет. По данным Центра мониторинга и исследований (CeMI), его соперник Яков Милатович набрал 60% голосов, а Джуканович — 40%.
"Сегодняшняя ночь — ночь, которую мы ждали больше 30 лет",— приводит Reuters слова Милатовича. Джуканович признал свое поражение.
"Черногория сделала свой выбор", - сказал он сторонникам.
Милатович пришел в политику только три года назад, став министром экономики в правительстве Здравко Кривокапича.
Ранее Джуканович распустил парламент за три дня до президентских выборов.