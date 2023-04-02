Офис президента Украины заявил о непричастности к убийству Татарского

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности украинской стороны к убийству военкора Владлена Татарского. Об этом он написал в своем Twitter.
«Вопрос о том, когда отечественный терроризм станет инструментом внутриполитической борьбы, был вопросом времени», — написал он.
Ранее сообщалось, что девушка, вручившая военному корреспонденту Владлену Татарскому статуэтку, которая могла быть начинена взрывчаткой, сейчас находится в одной из больниц Санкт-Петербурга.
По данным источника, пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Установить личность девушки пока не удалось: при ней не было никаких документов.
Напомним, в кафе Санкт-Петербурга во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского произошел взрыв. В результате происшествия погиб сам журналист, еще 24 человек пострадали.
По подозрению в совершении подрыва разыскивали девушку, которая за несколько минут до взрыва вручила Татарскому статуэтку. По версии правоохранителей, внутри подарка могло находиться СВУ.