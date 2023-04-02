Офис президента Украины заявил о непричастности к убийству Татарского

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности украинской стороны к убийству военкора Владлена Татарского. Об этом он написал в своем Twitter.

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«Вопрос о том, когда отечественный терроризм станет инструментом внутриполитической борьбы, был вопросом времени», — написал он.

Ранее сообщалось, что девушка, вручившая военному корреспонденту Владлену Татарскому статуэтку, которая могла быть начинена взрывчаткой, сейчас находится в одной из больниц Санкт-Петербурга.

По данным источника, пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Установить личность девушки пока не удалось: при ней не было никаких документов.

Напомним, в кафе Санкт-Петербурга во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского произошел взрыв. В результате происшествия погиб сам журналист, еще 24 человек пострадали.