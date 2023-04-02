$76.45+0.1482.39-0.75
23 минуты назад

Офис президента Украины заявил о непричастности к убийству Владлена Татарского

Газета.Ruиещё 8

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности украинской стороны к убийству военкора Владлена Татарского. Об этом он написал в своем Twitter.

Офис президента Украины заявил о непричастности к убийству Татарского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вопрос о том, когда отечественный терроризм станет инструментом внутриполитической борьбы, был вопросом времени», — написал он.

Ранее сообщалось, что девушка, вручившая военному корреспонденту Владлену Татарскому статуэтку, которая могла быть начинена взрывчаткой, сейчас находится в одной из больниц Санкт-Петербурга.

По данным источника, пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Установить личность девушки пока не удалось: при ней не было никаких документов.

Напомним, в кафе Санкт-Петербурга во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского произошел взрыв. В результате происшествия погиб сам журналист, еще 24 человек пострадали.

По подозрению в совершении подрыва разыскивали девушку, которая за несколько минут до взрыва вручила Татарскому статуэтку. По версии правоохранителей, внутри подарка могло находиться СВУ.

В мире,Владлен Татарский,Михаил Подоляк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий