На аукцион Sotheby's выставили бриллиант стоимостью $35 млн

Уникальный розовый бриллиант Eternal Pink 8 июня будет выставлен на Sotheby's. Эксперты оценили драгоценный камень в $35 млн, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу аукциона.

Фото: Sotheby's Sotheby's

Отмечается, что бриллиант в настоящее время является самым дорогим камнем по стоимости карата в мире.

Представители Sotheby's пояснили, что эксперты так высоко оценили Eternal Pink из-за безупречной огранки и насыщенно-розового оттенка.

Ювелиры компании Diacore’s вложили значительные усилия в огранку бриллианта, уточнили в пресс-службе. В общей сложности им потребовалось шесть месяцев на то, чтобы раскрыть весь потенциал добытого в шахте Дамтшаа в Ботсване камня.