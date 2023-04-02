На аукцион Sotheby's выставили бриллиант стоимостью $35 млн

Уникальный розовый бриллиант Eternal Pink 8 июня будет выставлен на Sotheby's. Эксперты оценили драгоценный камень в $35 млн, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу аукциона.
Отмечается, что бриллиант в настоящее время является самым дорогим камнем по стоимости карата в мире.
Представители Sotheby's пояснили, что эксперты так высоко оценили Eternal Pink из-за безупречной огранки и насыщенно-розового оттенка.
Ювелиры компании Diacore’s вложили значительные усилия в огранку бриллианта, уточнили в пресс-службе. В общей сложности им потребовалось шесть месяцев на то, чтобы раскрыть весь потенциал добытого в шахте Дамтшаа в Ботсване камня.
Ранее сообщалось, что на аукционе Tarisio за $9,44 млн была продана скрипка «Балтика» работы известного итальянского мастера.