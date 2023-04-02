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1 час назад

На аукцион Sotheby's выставили бриллиант стоимостью $35 млн

Илья Родин

Уникальный розовый бриллиант Eternal Pink 8 июня будет выставлен на Sotheby's. Эксперты оценили драгоценный камень в $35 млн, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу аукциона.

На аукцион Sotheby's выставили бриллиант стоимостью $35 млн
Фото: Sotheby'sSotheby's

Отмечается, что бриллиант в настоящее время является самым дорогим камнем по стоимости карата в мире.

Представители Sotheby's пояснили, что эксперты так высоко оценили Eternal Pink из-за безупречной огранки и насыщенно-розового оттенка.

Ювелиры компании Diacore’s вложили значительные усилия в огранку бриллианта, уточнили в пресс-службе. В общей сложности им потребовалось шесть месяцев на то, чтобы раскрыть весь потенциал добытого в шахте Дамтшаа в Ботсване камня.

Ранее сообщалось, что на аукционе Tarisio за $9,44 млн была продана скрипка «Балтика» работы известного итальянского мастера.

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