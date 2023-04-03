Процедура передачи в Россию приговоренной в Белоруссии к шести годам лишения свободы россиянки Софьи Сапеги запущена. Об этом сообщил в понедельник ТАСС адвокат Антон Гашинский.
"Конечно [запущена]", - ответил он на соответствующий вопрос. Вместе с тем Гашинский воздержался от ответа на вопрос о сроках ее передачи. "Без комментариев", - сказал адвокат.
2 апреля СМИ сообщили, что Сапега может в скором времени вернуться на родину, где ей предстоит отбывать оставшуюся часть наказания. Отмечалось, что ее родители подали в Минюст РФ ходатайство о переводе дочери в Россию, а белорусская сторона дала на это согласие. В настоящий момент семья Сапеги ждет суда в России, который должен установить срок отбывания ею наказания на родине.
В посольстве РФ в Минске ТАСС сообщили, что российские дипломаты продолжают работать по делу Сапеги и рассчитывают встретиться с ней.
Сапегу задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Позже суд признал ее виновной в совершенных группой лиц умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, которые повлекли тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации. В мае 2022 года ей назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, она написала прошение о помиловании, в котором ей отказали. В 2022 году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможной передачу в Россию осужденной в республике Сапеги.