Процедура передачи в Россию приговоренной в Белоруссии к шести годам лишения свободы россиянки Софьи Сапеги запущена. Об этом сообщил в понедельник ТАСС адвокат Антон Гашинский.

"Конечно [запущена]", - ответил он на соответствующий вопрос. Вместе с тем Гашинский воздержался от ответа на вопрос о сроках ее передачи. "Без комментариев", - сказал адвокат.

2 апреля СМИ сообщили, что Сапега может в скором времени вернуться на родину, где ей предстоит отбывать оставшуюся часть наказания. Отмечалось, что ее родители подали в Минюст РФ ходатайство о переводе дочери в Россию, а белорусская сторона дала на это согласие. В настоящий момент семья Сапеги ждет суда в России, который должен установить срок отбывания ею наказания на родине.

В посольстве РФ в Минске ТАСС сообщили, что российские дипломаты продолжают работать по делу Сапеги и рассчитывают встретиться с ней.