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14 минут назад

Процедура передачи осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги в Россию запущена

ТАССиещё 6

Процедура передачи в Россию приговоренной в Белоруссии к шести годам лишения свободы россиянки Софьи Сапеги запущена. Об этом сообщил в понедельник ТАСС адвокат Антон Гашинский.

"Конечно [запущена]", - ответил он на соответствующий вопрос. Вместе с тем Гашинский воздержался от ответа на вопрос о сроках ее передачи. "Без комментариев", - сказал адвокат.

2 апреля СМИ сообщили, что Сапега может в скором времени вернуться на родину, где ей предстоит отбывать оставшуюся часть наказания. Отмечалось, что ее родители подали в Минюст РФ ходатайство о переводе дочери в Россию, а белорусская сторона дала на это согласие. В настоящий момент семья Сапеги ждет суда в России, который должен установить срок отбывания ею наказания на родине.

В посольстве РФ в Минске ТАСС сообщили, что российские дипломаты продолжают работать по делу Сапеги и рассчитывают встретиться с ней.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Позже суд признал ее виновной в совершенных группой лиц умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, которые повлекли тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации. В мае 2022 года ей назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, она написала прошение о помиловании, в котором ей отказали. В 2022 году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможной передачу в Россию осужденной в республике Сапеги.

В мире,Политика,Видео,Антон Гашинский,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,Минюст России,
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