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1 час назад

Певчая хора Киево-Печерской лавры Ершова вышла на связь после сообщений о ее пропаже

Газета.Ruиещё 3

Певчая Екатерина Ершова, которая молилась на коленях перед толпой провокаторов у Киево-Печерской лавры, вышла на связь и сообщила журналистам, что у нее все хорошо. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Певчая хора Киево-Печерской лавры вышла на связь после сообщений о ее пропаже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все слава богу, хорошо. Я в Киеве. Спокойно хожу по улицам. Вчера и сегодня была на службе», — приводятся слова певчей.

Накануне зампредседателя отдела внешних церковных связей Украинской православной Церкви протоиерей Николай Данилевич поделился видео, на котором верующая стоит на коленях в толпе танцующих провокаторов у входа в Киево-Печерскую лавру и молится.

Ранее РИА Новости сообщало, что певчая Екатерина Ершова перестала выходить на связь. Собеседник агентства выразил мнение, что Ершову, скорее всего, задержали сотрудники СБУ.

До этого сообщалось, что несколько человек в черных балаклавах начали выстраиваться в колонну около Киево-Печерской лавры. При этом у самой лавры скопилось довольно много людей, дежурство ведут сотрудники полиции.

1 апреля суд Киева назначил наместнику Киево-Печерской лавры меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца и запрет обращаться к верующим.

В мире,Екатерина Ершова,Николай Данилевич,СБУ,
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