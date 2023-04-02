Читатели немецкой газеты Die Welt обвинили посла Украины в ФРГ Алексея Макеева в милитаризме, цинизме и нежелании мирных переговоров. Поводом стало письмо Петера Брандта, сообщает РИА Новости.
Сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта, историк и социал-демократ Петер Брандт написал открытое письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу. В нем говорилось о необходимости мирных переговоров. Автор призвал Киев и Берлин не раскручивать спираль насилия, а перейти к языку дипломатии и мира.
Письмо поддержали двести членов правящей Социал-демократической партии Германии, однако украинскому послу Макееву оно не понравилось, и он назвал его циничным.
После этого читатели обрушились с критикой на Макеева.
«Цинично называть призыв к миру циничным!» - заявил Frank M.
«А посылать на смерть столько украинцев — это совсем не цинично... Дорога в ад всегда была вымощена благими намерениями» - написала Anja R.
«Этот посол той же масти, что и Зеленский, Мельник и их коллеги» , - добавил Annemie.
Комментаторы отметили, что украинских дипломатов не интересуют призывы к миру. Они постоянно сбиваются на риторику войны, упиваются собственной театральностью и якобы «жертвенным пафосом».
Однако «посол и ему подобные» должны принять требования мира, и понять, что немецкие налогоплательщики не могут оплачивать милитаристские желания Киева.