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33 минуты назад

Из Буркина-Фасо выслали корреспондентов французских газет

Майк Габриелян

Власти Буркина-Фасо выслали из страны корреспондентов французских газет Liberation и Monde. Об этом сообщает редакция Liberation

Из Буркина-Фасо выслали корреспондентов французских газет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Корреспондент Liberation в Уагадугу Аньес Фэвр была выслана вечером в субботу 1 апреля, одновременно с Софи Дус, корреспондентом ежедневной газеты Le Monde. Обе уже прибыли в воскресенье утром в Париж.

Поводом для высылки стала спорная публикация от 27 марта. В ней содержалось «расследование Liberation» об обстоятельствах, при которых была снята видеозапись, где «детей и подростков казнят в военной казарме».

Правительство Буркина-Фасо заявило о «манипуляциях Liberation в политических целях» и стремлении французских пропагандистов «дискредитировать» армию.

В Liberation в ответ назвали власти Буркина-Фасо «хунтой», которая «пытается заставить замолчать независимую прессу, как иностранную, так и местную». В редакции утверждают, что проверили свою информацию. Она якобы стала «результатом месяца работы и тщательных проверок и перекрестных проверок из нескольких источников».

До этого власти Буркина-Фасо запретили вещание французских RFI и France24, обвинив их в пропаганде.

Отношения Франции и ее бывшей колонии Буркина-Фасо заметно осложнились в последнее время. В Уагадугу объявили о денонсации договора с Парижем о военной помощи. Он был заключен более 60 лет назад. Французские военные в январе должны были покинуть территорию бывшей колонии.

Ранее французское правительство запретило вещание RT France и заблокировало его банковские счета, обвинив канал в пропаганде.

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