Американский сенатор Круз заявил о тысячелетней войне Китая против США

Китай ведет «тысячелетнюю войну» против США, чтобы достичь мирового господства. С таким заявлением в эфире Fox Business выступил сенатор-республиканец Тед Круз (штат Техас).

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«Китай ведет тысячелетнюю войну против Соединенных Штатов: они хотят экономического доминирования, они хотят военного превосходства, они хотят глобального господства, — заявил он.

Он не стал пояснять, что имеет в виду: тысячелетнее соперничество США (в июле исполнится 247 лет со дня создания Североамериканских Штатов) с Китаем или планы Вашингтона конкурировать с Пекином в ближайшую тысячу лет.