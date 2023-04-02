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16 минут назад

Американский сенатор Круз заявил о тысячелетней войне Китая против США

Майк Габриелян

Китай ведет «тысячелетнюю войну» против США, чтобы достичь мирового господства. С таким заявлением в эфире Fox Business выступил сенатор-республиканец Тед Круз (штат Техас).

Американский сенатор Круз заявил о тысячелетней войне Китая против США
Фото: ТАССТАСС

«Китай ведет тысячелетнюю войну против Соединенных Штатов: они хотят экономического доминирования, они хотят военного превосходства, они хотят глобального господства, — заявил он.

Он не стал пояснять, что имеет в виду: тысячелетнее соперничество США (в июле исполнится 247 лет со дня создания Североамериканских Штатов) с Китаем или планы Вашингтона конкурировать с Пекином в ближайшую тысячу лет.

Сенатор также обвинил КНР в поставке наркотиков картелям на южных границах США. По его мнению, картелям поставляют «китайский фентанил», и «Китай систематически ведет эту войну». Политик считает, что китайцы виноваты в том, что в прошлом году в США «было 100 000 передозировок, больше всего в истории».

В мире,Тед Круз,
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