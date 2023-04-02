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18 минут назад

Американский сенатор Круз заявил о тысячелетней войне Китая против США

Lenta.ru

Китай ведет тысячелетнюю войну против США, заявил в Тед Круз, представляющий штат Техас.

Американский сенатор Круз заявил о тысячелетней войне Китая против США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению Круза, КНР хочет экономического, военного и глобального доминирования. При этом спикер не уточнил, идет ли упомянутое противостояние в течение тысячи лет или Пекин лишь планирует соперничать с Вашингтоном так долго.

В конце марта глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что отношения Китая и США сейчас переживают трудности и вызовы. При этом он выразил надежду, что Национальный комитет по американо-китайским отношениям и другие «рассудительные и дружелюбные люди с американской стороны» сыграют конструктивную роль в возвращении отношений в русло стабильного развития.

Основным условием улучшения отношений Китая и США он назвал реализацию американской стороной договоренностей, достигнутых на встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина на Бали в ноябре 2022 года.

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