Американский сенатор Круз заявил о тысячелетней войне Китая против США

Китай ведет тысячелетнюю войну против США, заявил в Тед Круз, представляющий штат Техас.

По мнению Круза, КНР хочет экономического, военного и глобального доминирования. При этом спикер не уточнил, идет ли упомянутое противостояние в течение тысячи лет или Пекин лишь планирует соперничать с Вашингтоном так долго.

В конце марта глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что отношения Китая и США сейчас переживают трудности и вызовы. При этом он выразил надежду, что Национальный комитет по американо-китайским отношениям и другие «рассудительные и дружелюбные люди с американской стороны» сыграют конструктивную роль в возвращении отношений в русло стабильного развития.