Украина и Польша создадут единые пункты пропуска на границе

Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач рассказал, что Украина и Польша работают над созданием единых пунктов пропуска на границе. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Деркача, строительство подобных пунктов может начаться в конце 2023 года – в начале 2024 года. Необходимые документы проходят согласование с польской стороной.
"Это единое помещение, единая территория, когда заезжает авто или приходит человек и происходит контроль пограничников и таможенников одной и второй страны одновременно, это ускоряет процедуру пересечения границы и снижает риски коррупции и контрабанды, так как там работают сотрудники полиции обеих стран", - поделился политик.
Ранее западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило об очередях на въезд на границах с Польшей. Время ожидания на пересечение границы в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" значительно увеличилось.