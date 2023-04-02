Украина и Польша создадут единые пункты пропуска на границе

"Это единое помещение, единая территория, когда заезжает авто или приходит человек и происходит контроль пограничников и таможенников одной и второй страны одновременно, это ускоряет процедуру пересечения границы и снижает риски коррупции и контрабанды, так как там работают сотрудники полиции обеих стран", - поделился политик.