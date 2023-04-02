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23 минуты назад

Украина и Польша планируют создать единые пункты пропуска на границе

Газета.Ru

Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач рассказал, что Украина и Польша работают над созданием единых пунктов пропуска на границе. Об этом сообщает РИА Новости.

Украина и Польша создадут единые пункты пропуска на границе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Деркача, строительство подобных пунктов может начаться в конце 2023 года – в начале 2024 года. Необходимые документы проходят согласование с польской стороной.

"Это единое помещение, единая территория, когда заезжает авто или приходит человек и происходит контроль пограничников и таможенников одной и второй страны одновременно, это ускоряет процедуру пересечения границы и снижает риски коррупции и контрабанды, так как там работают сотрудники полиции обеих стран", - поделился политик.

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Ранее западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило об очередях на въезд на границах с Польшей. Время ожидания на пересечение границы в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" значительно увеличилось.

В мире,Сергей Деркач,
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