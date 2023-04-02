В Белоруссии объяснили важность объединения с Россией

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12 минут назад

Белорусский депутат заявил, что при объединении РБ и РФ формируют макрорегион

Газета.Ru

Единение Белоруссии и России является попыткой сформировать собственный макрорегион на фоне обострения геополитической конкуренции в мире, утверждает председатель постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных. Об этом сообщает РИА Новости.

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Фото: ТАССТАСС

2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и РФ. Именно в этом день 27 лет назад подписывался договор об образовании сообщества России и Белоруссии.

"Так складывается ситуация в мире, что День единения в настоящее время приобретает особое значение", - подчеркнул белорусский депутат.

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По словам Савиных, теперь мир раскалывается на макрорегионы, когда все государства объединяются в союзы в целях обеспечения собственной безопасности.

"В этой связи единение Белоруссии и России – это, по сути дела, попытка сформировать собственный макрорегион, привлекательный для присоединения других стран", - заключил политик.

Ранее власти Белоруссии назвали ядерное оружие России сдерживающим внешние угрозы фактором. Ситуацию охарактеризовал председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности Национального собрания (верхней палаты парламента) Белоруссии Сергей Рачков.

В мире,Андрей Савиных,Сергей Рачков,
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