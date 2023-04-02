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47 минут назад

Adevarul: Румыны начали выставлять на улицу украинских беженцев

Вечерняя Москва

Жители Румынии, которые ранее разместили у себя украинских беженцев, начали в форме ультиматума отправлять их на новое жилье. Причиной этому стали запланированные изменения в законы о поддержке переселенцев, пишет издание Adevarul.

СМИ: Румыны начали выставлять на улицу украинских беженцев
Фото:  shutterstock shutterstock

По текущим правилам программы жители Румынии, у которых проживают беженцы, получают компенсацию за каждого украинца на их проживание и питание. По новым законам, платить собираются именно украинским семьям — но только четыре месяца. За это время переселенцы должны найти работу.

Не всех румынов это устраивает. Особенно расстроились те, кто пытался приютить у себя огромные семьи из Украины и получить за это компенсацию. Граждане Румынии стали или выгонять гостей, или просить с них огромную арену, пишет издание.

Поляки перестают поддерживать прием украинских беженцев

В польском городе Лодзи группа местных жителей жестоко избила двух граждан Украины, с которыми они вместе распивали алкоголь. Инцидент случился в ночь с 25 на 26 марта около местного парка. Пострадали два украинца: 38-летний Андрей и его 26-летний брат Павел. Нападавшие кричали: «Мы вас ненавидим, вы с Украины, убирайтесь домой!».

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