СМИ: Румыны начали выставлять на улицу украинских беженцев

Жители Румынии, которые ранее разместили у себя украинских беженцев, начали в форме ультиматума отправлять их на новое жилье. Причиной этому стали запланированные изменения в законы о поддержке переселенцев, пишет издание Adevarul.

Фото: shutterstock shutterstock

По текущим правилам программы жители Румынии, у которых проживают беженцы, получают компенсацию за каждого украинца на их проживание и питание. По новым законам, платить собираются именно украинским семьям — но только четыре месяца. За это время переселенцы должны найти работу.

Не всех румынов это устраивает. Особенно расстроились те, кто пытался приютить у себя огромные семьи из Украины и получить за это компенсацию. Граждане Румынии стали или выгонять гостей, или просить с них огромную арену, пишет издание.