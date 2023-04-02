Боррель пошутил про председательство России в Совбезе ООН

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель повторил за украинскими СМИ шутку по поводу Дня дурака и председательства России в Совете безопасности ООН.
«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», – написал Боррель в Twitter.
Он пообещал, что будет бороться с Россией как председателем Совета безопасности Организации Объединенных наций.
Ранее «СП» писала о том, что в Польше высказались о механизме изоляции России.