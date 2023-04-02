На Украине звучит воздушная тревога

Сразу в четырех регионах «незалежной» звучит воздушная тревога. Ее объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Таковы данные местных властей.
Ранее «Свободная пресса» писала, что из-за отсутствия нормального снабжения группировка ВСУ в Артемовске будет вынуждена сдаться в ближайшее время. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Также сообщалось, что ВСУ могут совершить попытку контрнаступления в Запорожской области и в районе Артемовска. В этом уверен военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.