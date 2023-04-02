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36 минут назад

На Украине звучит воздушная тревога

Свободная пресса

Сразу в четырех регионах «незалежной» звучит воздушная тревога. Ее объявили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Таковы данные местных властей.

На Украине звучит воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее «Свободная пресса» писала, что из-за отсутствия нормального снабжения группировка ВСУ в Артемовске будет вынуждена сдаться в ближайшее время. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Также сообщалось, что ВСУ могут совершить попытку контрнаступления в Запорожской области и в районе Артемовска. В этом уверен военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

В США заявили об окружении Артемовска российскими войсками

В мире,Дуглас Макгрегор,Виктор Литовкин,Пентагон,
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