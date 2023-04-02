$76.45+0.1482.39-0.75
25 минут назад

Замглавы МИД Польши Яблонский признал провал в борьбе с Россией

RT на русскомиещё 1

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что механизмы изоляции России не работают.

Замглавы МИД Польши признал провал в борьбе с Россией
Фото: МИД ПольшиМИД Польши

«Это совсем не смешно, потому что это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом», — цитирует его Polskie Radio 24.

Так Яблонский прокомментировал переход председательства в Совбезе ООН к России.

Он добавил, что в Польше придерживаются позиции о лишении Москвы возможностей воздействовать на другие страны «путём далеко идущей изоляции».

Вместе с этим замглавы польского МИД признал, что у России есть много союзников в других странах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отметил, что председательство России в Совете Безопасности ООН будет насыщенным.

По его словам, российская сторона намерена реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом организации.

До этого в Белом доме заявили об отсутствии правовых путей для лишения России постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя то, что Россия будет председательствовать в Совбезе ООН в апреле.

Также она напомнила, что США будут председательствовать в Совбезе ООН в августе 2023 года.

В мире,Политика,Дмитрий Песков,Администрация США,Совбез ООН,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий