Замглавы МИД Польши признал провал в борьбе с Россией

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что механизмы изоляции России не работают.

Фото: МИД Польши МИД Польши

«Это совсем не смешно, потому что это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом», — цитирует его Polskie Radio 24.

Так Яблонский прокомментировал переход председательства в Совбезе ООН к России.

Он добавил, что в Польше придерживаются позиции о лишении Москвы возможностей воздействовать на другие страны «путём далеко идущей изоляции».

Вместе с этим замглавы польского МИД признал, что у России есть много союзников в других странах.

По его словам, российская сторона намерена реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом организации.

До этого в Белом доме заявили об отсутствии правовых путей для лишения России постоянного членства в Совете Безопасности ООН. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя то, что Россия будет председательствовать в Совбезе ООН в апреле.