Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки

Голованов отметил в своем Telegram-канале, что видео с девушкой, которая стояла на коленях в молитве за беснующихся в Киево-Печерской лавре людей, облетело, наверное, весь мир. Журналист сообщил, что ему удалось узнать, кто эта смелая девушка. По словам Голованова, ею оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова – поэтесса и бард, которая прекрасно поет и играет на гитаре.