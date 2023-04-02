Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки

Молившейся на коленях девушкой в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из облетевшего мир видео оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры, поэтесса и бард Екатерина Ершова, рассказал журналист Роман Голованов.
Голованов отметил в своем Telegram-канале, что видео с девушкой, которая стояла на коленях в молитве за беснующихся в Киево-Печерской лавре людей, облетело, наверное, весь мир. Журналист сообщил, что ему удалось узнать, кто эта смелая девушка. По словам Голованова, ею оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова – поэтесса и бард, которая прекрасно поет и играет на гитаре.
Накануне блогеров потрясло видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры.