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38 минут назад

Журналист Голованов: Молившейся на коленях девушкой среди противников УПЦ оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры

Деловая газета "Взгляд"

Молившейся на коленях девушкой в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из облетевшего мир видео оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры, поэтесса и бард Екатерина Ершова, рассказал журналист Роман Голованов.

Стало известно имя молившейся на коленях среди противников УПЦ девушки
Фото: ТАССТАСС

Голованов отметил в своем Telegram-канале, что видео с девушкой, которая стояла на коленях в молитве за беснующихся в Киево-Печерской лавре людей, облетело, наверное, весь мир. Журналист сообщил, что ему удалось узнать, кто эта смелая девушка. По словам Голованова, ею оказалась певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова – поэтесса и бард, которая прекрасно поет и играет на гитаре.

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Накануне блогеров потрясло видео молящейся женщины в окружении скачущих противников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле Киево-Печерской лавры.

В мире,Екатерина Ершова,Роман Голованов,
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