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42 минуты назад

США призвали отказаться от своей одержимости скоротечными войнами

Lenta.ru

США одержимы скоротечными войнами, но должны отказаться от такой стратегии, пишет американский журнал Foreign Policy (FP).

США призвали отказаться от своей одержимости скоротечными войнами
Фото: ТАССТАСС

По словам автора, несмотря на то, что Соединенные Штаты предпочитают короткие и решительные войны, в их истории едва ли найдется «маленькая и победоносная». По мнению журналиста, Вашингтон каждый раз проявляет стратегическую нетерпеливость, которой пользуются враги.

«Такая же одержимость скоротечными войнами влияет сегодня и на освещение военных действий на Украине», — подчеркнул он.

Издание уточнило, что сразу после начала специальной военной операции (СВО) американские эксперты предсказывали: Россия одержит победу за несколько дней.

«Вооруженный конфликт на Украине не дал быструю победу ни одной из сторон, но и тупиковую ситуацию он не создал, так как обстановка на поле боя продолжает меняться. По-настоящему скоротечных войн у Америки было очень мало, и случались они крайне редко», — подчеркнул автор.

Он призвал Вашингтон отказаться от этой стратегии.

Ранее экс-журналист Fox News Клейтон Моррис заявил, что США готовятся к войне с Россией и Китаем.

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