США призвали отказаться от своей одержимости скоротечными войнами

«Вооруженный конфликт на Украине не дал быструю победу ни одной из сторон, но и тупиковую ситуацию он не создал, так как обстановка на поле боя продолжает меняться. По-настоящему скоротечных войн у Америки было очень мало, и случались они крайне редко», — подчеркнул автор.