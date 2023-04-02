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35 минут назад

Foreign Policy: США одержимы скоротечными конфликтами

Свободная прессаиещё 1

Американский журнал Foreign Policy отметил, что США следуют стратегии скоротечных войн. Страна буквально одержима подобными конфликтами, однако в ее истории едва ли найдется «маленькая и победоносная» война.

Foreign Policy назвал главную слабость США
Фото: ТАССТАСС

В материале сказано, что американские власти постоянно проявляют стратегическую нетерпеливость, которой пользуются их противники.

«Такая же одержимость скоротечными войнами влияет сегодня и на освещение военных действий на Украине», - отмечается в статье.

Автор материала призывает Вашингтон отказаться от такой политики. Как добавляет «Экономика сегодня», у Штатов было очень мало по-настоящему скоротечных войн, так что им стоит избавиться от своей одержимости.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что президент США Джо Байден и его команда проигрывают в пиар-битве украинского конфликта. Об этом сообщил конгрессмен Пол Госар.

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