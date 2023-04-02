Митрополит Павел рассказал о попытках его отравить

По словам священнослужителя, его дважды хотели отравить: в 2012 и в 2014 годах, из-за этого ему удалили селезенку. Кроме того, митрополит Павел заявил, что 1 апреля 2023 года у него в голове нашли кисту размером 13,2 миллиметра. В связи с проблемами со здоровьем наместник просил суд при избрании меры пресечения назначить ее в Киево-Печерской Лавре. Однако суд постановил, что митрополит будет находиться под домашним арестом по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области.