Власти Украины рассмотрят петицию против запрета УПЦ

Власти Украины рассмотрят петицию против запрета в стране Украинской православной церкви (УПЦ), так как она собрала необходимые для рассмотрения властями 25 тыс. подписей. Об этом сообщает "Лига.нет".

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В тексте петиции прихожане призвали решать вопрос церквей на Украине путем диалога и защиты прав и свобод граждан, а не посредством запрета всей УПЦ. В ответ на петицию премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Государственной службе по этнополитике и свободе совести проработать поднятые в документе вопросы и проинформировать авторов обращения и правительство о результатах ее рассмотрения.

1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась об итогах "контрразведывательных мероприятий" в церковной среде за 2022 год. В результате мероприятий, возбуждено 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя.

Также 1 апреля суд Киева назначил наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца и запрет обращаться к верующим.