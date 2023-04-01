Лидер оппозиции Турции оскандалился, встав в обуви на намазлык

Лидера турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу обвинили в пренебрежении традициями за фото в обуви на исламском молитвенном коврике (намазлыке). В турецком издании Yeni Şafak фотографию политика назвали "скандальной".

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В материале упоминается, что похожее фото с исламским богословом Фетхуллахом Гюленом, которого в Анкаре обвиняют в попытке организации государственного переворота и терроризме, публиковала The Wall Street Journal.

Фотография Кылычдароглу на коврике была сделана в рамках предвыборной компании. В Республиканской народной партии, которую он возглавляет, пояснили, что политик не заметил коврик из-за напряженной ситуации и принесли извинения.