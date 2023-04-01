Защита наместника Киево-Печерской лавры потребовала отвода судьи

Представляющие интересы наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла адвокаты потребовали замену судьи. Об этом сообщили в RT.

Фото: Pavlo Gonchar ZUMAPRESS.com Globallookpress Pavlo Gonchar ZUMAPRESS.com Globallookpress

По словам адвокатов, судья не удовлетворил их ходатайство об ознакомлении с оригиналами аудиофайлов, которые легли в основу строящихся подозрений в «оправдании вооруженной агрессии России».

Сегодня утром вооруженные люди начали проводить обыски на территории Киево-Печерской лавры. Они выгнали монахов, а Митрополиту Павлу вручили подозрение и вызвали его на допрос в СБУ.