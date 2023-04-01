$76.45+0.1482.39-0.75
52 минуты назад

На Украине ввели санкции против ФСБ, Совфеда и Минфина России

ТАССиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу ввел санкции сроком на десять лет против ФСБ, ФСО, а также Совета Федерации и Министерства финансов России. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского президента.

Украина ввела санкции против ФСБ и Минфина России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, рестрикции также вводятся против Главного управления специальных программ президента РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Главного центра специальных технологий Главного управления Генерального штаба ВС РФ и Главного вычислительного центра Генштаба. Кроме того, в санкционный список попали Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ и Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова.

Зеленский ввел новые санкции против России

Санкции введены против юридических лиц и предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий, прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и программ, запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности. Всего 14 ограничительных мер.

В мире,Владимир Зеленский,ГУСП,Минфин России,Минобороны России,Генштаб,Росфинмониторинг,ФСБ,Совет Федерации,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий