Воздушная тревога прозвучала в подконтрольной Киеву Запорожской области

Воздушная тревога объявлена в подконтрольной Украине части Запорожской области. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

При этом сообщается, что сигнал тревоги прозвучал в регионе в 18:23 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в восточной части Украины. Уточняется, что сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.