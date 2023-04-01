Турция одобрила заявку Финляндии на членство в НАТО

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 1 апреля, утвердил решение национального парламента о вступлении Финляндии в НАТО. Указ опубликован на официальном портале турецкого президента.

Согласно документу, Турция признает целесообразной ратификацию протокола о присоединении северной страны к Североатлантическому договору.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что в мае прошлого года Хельсинки и Стокгольм передали руководству альянса заявки на вступление в организацию.

Большая часть государств-членов НАТО ратифицировала заявки летом 2022 года. Воздержались только Венгрия и Турция. После долгих переговоров, парламенты этих стран все же ратифицировали заявку Финляндии.